Feuerwehr Gronau

FW Gronau: Austretendes Kohlenmonoxid führt zu Einsatz von Rettungsdienst und Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Gronau (ots)

Kohlenmonoxid ist aus noch ungeklärter Ursache am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus an der Gronauer Straße in Epe ausgetreten. Zunächst wurde gegen 18:30 Uhr der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug zu einem häuslichen Unfall alarmiert. Vor Ort löste jedoch unmittelbar beim Betreten der Wohnung der Kohlenmonoxid-Warngerät der Besatzung des Rettungswagens aus. Unverzüglich wurden die zwei Kinder und zwei Erwachsene aus der Wohnung evakuiert. Die dann alarmierte Feuerwehr evakuierte das Gebäude vollständig und konnte eine sehr hohe Konzentration Kohlenmonoxid (CO) messen. Die ebenfalls zusätzlich alarmierten weiteren Rettungsdienstkräfte untersuchten die Bewohner der Wohnung und stellten bei den Erwachsenen eine erhöhte Blut-CO-Konzentration fest. Die Betroffenen wurden im Anschluss in eine für solche Fälle spezialisierte Klinik im Ruhrgebiet mit einer Druckkammer transportiert. Hierin können Patienten mit einer CO-Vergiftung behandelt werden. Die Feuerwehr konnte mit Unterstützung der Stadtwerke Gronau keine Ursache für die erhöhte CO-Konzentration in der Wohnung finden. Die Wohnung wurde gelüftet und anschließend von der Feuerwehr erneut kontrolliert. Zur Sicherheit wurde die Gastherme der Wohnung durch die Stadtwerke Gronau stillgelegt und ein Fachunternehmen sowie der zuständige Schornsteinfeger informiert. Um 20:45 Uhr konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen. Für die Zeit des Einsatzes war die Gronauer Straße zwischen Agatha Straße und Bernhardstraße für den Verkehr voll gesperrt. Kohlenmonoxid ist ein geruchloses und nicht sichtbares Gas, welches jedoch bei zu hoher Konzentration im Blut im schlimmsten Fall zum Tod führen kann. Erste Anzeichen können Übelkeit und Schläfrigkeit sein.

Original-Content von: Feuerwehr Gronau, übermittelt durch news aktuell