Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Hoher Schaden durch falsche Bankangestellte

Bad Liebenzell (ots)

Eine 68-jährige Frau aus Bad Liebenzell ist in der vergangenen Woche Opfer einer Betrügerin geworden, welche sich als Mitarbeiterin einer Bank ausgab.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen teilte die vermeintliche Bankangestellte telefonisch mit, dass es aufgrund einer Ablehnung verschiedener Cookies in einer Onlinebanking-App zu einer Sperrung des Kontos der Geschädigten kommen soll. Um dies zu verhindern, wurde die 68-Jährige angewiesen, verschiedene Codes zu bestätigen und Überweisungen zu tätigen. Mehrere Tage hintereinander rief die vermeintliche Bankmitarbeiterin bei der Frau an und konnte sie durch geschickte Gesprächsführung zu weiteren Überweisungen überreden. Schließlich wurde die Geschädigte stutzig und überprüfte ihre Konten. Der entstandene Schaden beträgt rund 30.000 Euro.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell