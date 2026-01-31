POL-EN: Ennepetal - Versuchter Einbruch in Grundschule

Gevelsberg (ots) - In der Theodorstraße kam es am 30.01.2026 zwischen 14:30 Uhr und 19:15 Uhr zu einem versuchten Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte Täter gelangen über ein Fenster in die Wohnung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der ...

