Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Ennepetal - Versuchter Einbruch in Grundschule
Ennepetal (ots)
Am 31.01.2026 gegen 02:00 Uhr wurde an einer Grundschule in der Kirchstraße durch unbekannte Täter ein Fenster aufgebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2100 melden. Ahu
