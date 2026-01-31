POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Einfamilienhaus

Herdecke (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Herdecke kam es am 30. Januar gegen 2:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen drang ein Täter in das Haus im Kirchender Dorfweg ein, in dem er eine Scheibe der Haustür einschlug. Im Haus durchsuchte er Schränke und Schubladen. Es wurde Bargeld im hohen dreistelligen Wert gestohlen. Durch eine erste Auswertung ...

