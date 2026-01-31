Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Einfamilienhaus
Gevelsberg (ots)
In der Theodorstraße kam es am 30.01.2026 zwischen 14:30 Uhr und 19:15 Uhr zu einem versuchten Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte Täter gelangen über ein Fenster in die Wohnung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2100 melden. Ahu
