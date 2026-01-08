PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt Hoheitszeichen für Gemeinde Wustrow

Schwerin (ots)

Innenminister Christian Pegel übergibt morgen an Bürgermeister Steffen Franz einen Wappenbrief für die Gemeinde Wustrow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 9. Januar 2026, 14 Uhr

Ort: Gaststätte Waldlust, Dorfstraße 10, 17255 Wustrow

Die Gemeinde Wustrow kann das Wappen künftig unter anderem im Siegel, Briefkopf und auf Amtsschildern führen. Die endgültige Verwendung des Wappens kann jede Gemeinde selbst festlegen.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren