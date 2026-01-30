Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Fahrradfahrer stark alkoholisiert unterwegs_ fast 2 Promille

Sprockhövel (ots)

Mit knapp zwei Promille war am 29. Januar gegen 8:40 Uhr ein 30-jähriger Sprockhöveler auf seinem Fahrrad unterwegs. Die Kräfte der Polizei sahen den 30-jährigen, wie dieser auf der Alten Bergstraße Schlangenlinien fuhr und drohte zu stürzen. Zudem achtete er nicht auf die restlichen Verkehrsteilnehmer, sodass es ohne deren Ausweichmanöver fast zu einem Zusammenstößen gekommen wäre. Die Kräfte kontrollierten umgehend den Sprockhöveler und schnell stellte sich heraus, dass dieser stark alkoholisiert war. Ein Test bestätigte dies mit knapp 2 Promille. Ihm wurde sofort die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige gefertigt.

