Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Raub auf Juwelier_ Täter flieht in den Innenstadtbereich

Hattingen (ots)

Zu einem Raubdelikt auf einen Juwelier in der Heggerstraße kam es am 28. Januar gegen 16:30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen betrat ein augenscheinlich männlicher Täter das Geschäft und bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer mitgeführten Schusswaffe. Im weiteren Verlauf der Tat beschädigte er eine Vitrine und entwendete Gegenstände aus der Auslage. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Täter und Mitarbeiterin kam es nicht. Anschließend flüchtete der Täter fußläufig durch den Innenstadtbereich. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Folgende Täterbeschreibung liegt vor:

ca. 1,90 m, 20-25 Jahre, schlanke Statur, schwarze Maske, schwarze Steppjacke, schwarze Hose, Handschuhe.

Die Kriminalpolizei hat die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02324-9166-2200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell