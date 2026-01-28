Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Wetter: Öffentlichkeitsfandung: Polizei sucht diese Person nach Einbruch und Geldabhebung
Wetter (ots)
Der unbekannte Tatverdächtige gelang mit einem nachgemachten Schlüssel in die Wohnung der Geschädigten und entwendete diverse Gegenstände. Es wurde eine Girokarte mit PIN entwendet. Anschließend hob der unbekannte Tatverdächtige Geld bei der Sparkasse Wetter-Wengern ab.
Fotos des Tatverdächtigen gibt es im Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndung/193157
Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen? Der- oder diejenige meldet sich bitte bei der Polizei unter der 02333 9166-0.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell