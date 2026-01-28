Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Öffentlichkeitsfandung: Polizei sucht diese Person nach Einbruch und Geldabhebung

Wetter (ots)

Der unbekannte Tatverdächtige gelang mit einem nachgemachten Schlüssel in die Wohnung der Geschädigten und entwendete diverse Gegenstände. Es wurde eine Girokarte mit PIN entwendet. Anschließend hob der unbekannte Tatverdächtige Geld bei der Sparkasse Wetter-Wengern ab.

Fotos des Tatverdächtigen gibt es im Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndung/193157

Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen? Der- oder diejenige meldet sich bitte bei der Polizei unter der 02333 9166-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell