Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Einbruch in Einfamilienhaus_ Videoaufzeichnung liefert erste Täterhinweise

Herdecke (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Herdecke kam es am 30. Januar gegen 2:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen drang ein Täter in das Haus im Kirchender Dorfweg ein, in dem er eine Scheibe der Haustür einschlug. Im Haus durchsuchte er Schränke und Schubladen. Es wurde Bargeld im hohen dreistelligen Wert gestohlen.

Durch eine erste Auswertung von Videoaufzeichnungen ist aktuell bekannt, dass es sich um einen augenscheinlich männlichen Täter mit heller Hose und schwarzer Jacke handeln soll.

Die ersten Fahndungsmaßnahmen verlief negativ. Die Kriminalpolizei hat die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

