Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke: Einbruch in Einfamilienhaus_ Videoaufzeichnung liefert erste Täterhinweise
Herdecke (ots)
Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Herdecke kam es am 30. Januar gegen 2:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen drang ein Täter in das Haus im Kirchender Dorfweg ein, in dem er eine Scheibe der Haustür einschlug. Im Haus durchsuchte er Schränke und Schubladen. Es wurde Bargeld im hohen dreistelligen Wert gestohlen.
Durch eine erste Auswertung von Videoaufzeichnungen ist aktuell bekannt, dass es sich um einen augenscheinlich männlichen Täter mit heller Hose und schwarzer Jacke handeln soll.
Die ersten Fahndungsmaßnahmen verlief negativ. Die Kriminalpolizei hat die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.
