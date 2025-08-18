PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

HZA-FF: Zoll überprüft Baustelle - 3 Strafverfahren wegen illegaler Beschäftigung

Frankfurt (Oder) (ots)

Am 13.08.2025 kontrollierten Beschäftigte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Frankfurt (Oder) eine Baustelle in Fürstenwalde. Die Kontrolle diente zur Überprüfung, ob die Arbeitgeber ihre Beschäftigten ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet haben, ob Sozialleistungen von Arbeitnehmern zu Unrecht bezogen werden, ob Personen mangels Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis illegal beschäftigt sind und ob die Mindestlöhne gezahlt werden.

Bei Eintreffen an der Baustelle versuchten drei Personen, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Dies blieb jedoch ohne Erfolg. Es stellte sich heraus, dass die geflüchteten Personen brasilianische Staatsangehörige sind, die keine Ausweisdokumente vorlegen konnten, die sie zu Aufenthalt und Erwerbstätigkeit in Deutschland berechtigen würden. Damit arbeiteten sie illegal auf der Baustelle.

Gegen die drei Personen wurden daher Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen illegaler Arbeitsaufnahme eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Hauptzollamt Frankfurt (Oder), übermittelt durch news aktuell

