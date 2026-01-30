Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger- Fußgänger kommt ins Krankenhaus

Hattingen (ots)

Verletzt wurde ein 17-jähriger Hattinger am 29. Januar gegen 18:50 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Büchsenschütz. Nach ersten Erkenntnissen war ein 56-jähriger Hattinger mit seinem Mercedes auf der Straße Am Büchsenschütz in Fahrtrichtung Hüttenstraße unterwegs. Er beabsichtigte nach links in die Blankensteiner Straße abzubiegen und übersah dabei den 17-jährigen, welcher nach derzeitigen Ermittlungsstand bei Grünlicht die Fahrbahn überquerte. Es kam zur Kollision. Der Fußgänger wurde leicht verletzt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

