Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Einbruch in Einfamilienhaus

Herdecke (ots)

Am 30.01.2026 gegen 02:00 Uhr kam es im Kirchender Dorfweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter drangen durch das Einschlagen einer Glasscheibe in das Haus. Dort durchsuchten sie diverse Schränke und Schubladen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden. Ahu

Rückfragen bitte an:

Pressestelle
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

