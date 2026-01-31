Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke - Einbruch in Einfamilienhaus
Herdecke (ots)
Am 30.01.2026 gegen 02:00 Uhr kam es im Kirchender Dorfweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter drangen durch das Einschlagen einer Glasscheibe in das Haus. Dort durchsuchten sie diverse Schränke und Schubladen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden. Ahu
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell