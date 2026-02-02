Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Love Scamming - wenn aus Liebe Betrug wird

Freudenstadt (ots)

Ein weiterer Fall von sogenanntem Love Scamming wurde dem Polizeirevier Freudenstadt bekannt. Eine Frau aus dem Stadtgebiet lernte Ende des vergangenen Jahres über das Internet einen bislang unbekannten Mann kennen und stand in der Folge über mehrere Wochen mit diesem in Kontakt.

Im Verlauf der Kommunikation forderte der Mann wiederholt finanzielle Zuwendungen, welche die Geschädigte in Form von Geschenkkarten sowie weiterer Zahlungen leistete. Darüber hinaus veranlasste der Täter die Frau dazu, ihm intime Bildaufnahmen zu übersenden. Ende Januar kam es schließlich zu einer Erpressung, bei der der unbekannte Täter androhte, die übermittelten Bilder sowie persönliche Daten der Geschädigten zu veröffentlichen, sofern keine weiteren Zahlungen erfolgen würden.

Die Höhe des Schadens ist noch nicht genau bekannt und derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Polizeirevier Freudenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei gibt erneut den Hinweis:

Seien Sie misstrauisch bei schnellen Liebesbekundungen über das Internet. Überweisen Sie kein Geld und geben Sie keine Geschenkkarten oder Codes an Online-Bekanntschaften weiter. Versenden Sie keine intimen Bilder oder persönliche Daten an unbekannten Personen. Seien Sie vorsichtig und misstrauisch bei ständig wechselnden Nummern. Erstatten Sie frühzeitig Anzeige und wenden Sie sich an die Polizei, wenn Ihnen etwas komisch vorkommt.

