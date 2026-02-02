PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Love Scamming - wenn aus Liebe Betrug wird

Freudenstadt (ots)

Ein weiterer Fall von sogenanntem Love Scamming wurde dem Polizeirevier Freudenstadt bekannt. Eine Frau aus dem Stadtgebiet lernte Ende des vergangenen Jahres über das Internet einen bislang unbekannten Mann kennen und stand in der Folge über mehrere Wochen mit diesem in Kontakt.

Im Verlauf der Kommunikation forderte der Mann wiederholt finanzielle Zuwendungen, welche die Geschädigte in Form von Geschenkkarten sowie weiterer Zahlungen leistete. Darüber hinaus veranlasste der Täter die Frau dazu, ihm intime Bildaufnahmen zu übersenden. Ende Januar kam es schließlich zu einer Erpressung, bei der der unbekannte Täter androhte, die übermittelten Bilder sowie persönliche Daten der Geschädigten zu veröffentlichen, sofern keine weiteren Zahlungen erfolgen würden.

Die Höhe des Schadens ist noch nicht genau bekannt und derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Polizeirevier Freudenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei gibt erneut den Hinweis:

Seien Sie misstrauisch bei schnellen Liebesbekundungen über das Internet. Überweisen Sie kein Geld und geben Sie keine Geschenkkarten oder Codes an Online-Bekanntschaften weiter. Versenden Sie keine intimen Bilder oder persönliche Daten an unbekannten Personen. Seien Sie vorsichtig und misstrauisch bei ständig wechselnden Nummern. Erstatten Sie frühzeitig Anzeige und wenden Sie sich an die Polizei, wenn Ihnen etwas komisch vorkommt.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 14:19

    POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Hoher Schaden durch falsche Bankangestellte

    Bad Liebenzell (ots) - Eine 68-jährige Frau aus Bad Liebenzell ist in der vergangenen Woche Opfer einer Betrügerin geworden, welche sich als Mitarbeiterin einer Bank ausgab. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen teilte die vermeintliche Bankangestellte telefonisch mit, dass es aufgrund einer Ablehnung verschiedener Cookies in einer Onlinebanking-App zu einer ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 12:24

    POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Baugeräte aus Rohbau entwendet: Polizei sucht Zeugen

    Eutingen im Gäu (ots) - In einen Rohbau in der Weizenstraße ist unbekannte Täterschaft in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen und hat mehrere Baumaschinen mitgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag, 16:45 Uhr, und Freitag, 7:00 Uhr, in das im Rohbau befindliche Gebäude ein und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren