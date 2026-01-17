Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Wohnhaus

Haselünne (ots)

Am Freitag zwischen 18:05 Uhr und 23:23 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Geschwister-Scholl-Straße in Haselünne. Eine bislang unbekannte Täterschaft brach in einen Bungalow ein. Aus dem Wohnhaus entwendeten die Täter unter anderem eine Kamera Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 in zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell