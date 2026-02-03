PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

Pforzheim (ots)

Am Montag um kurz nach 19 Uhr geriet in Straubenhardt in der Hohlohstraße ein Carport in Brand. Der Carport ist über eine Garage mit einem Einfamilienhaus verbunden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Carport bereits in Vollbrand und das Feuer griff auf die Garage über. Ein benachbarter Carport und ein darunter stehendes Wohnmobil wurden ebenfalls beschädigt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindert werden. Personen wurden keine verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 150.000 EUR geschätzt. Die Feuerwehren Straubenhardt und Neuenbürg waren mit sieben Fahrzeugen und 42 Kräften vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Ingo König, Führungs- und Lagezentrum

