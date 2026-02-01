Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260201 - 0138 Frankfurt - BAB 3: Schwerer Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (31. Januar 2026) kam es auf der BAB 3 zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein Fahrer eines Audi A6 befuhr gegen 21:50 Uhr die BAB 3 in Fahrtrichtung Köln, als es auf Höhe der Anschlussstelle Frankfurt Süd zum Unfallgeschehen kam. Nach aktuellen Erkenntnissen und mehreren unabhängigen Zeugenaussagen fuhr der Audi mit hoher Geschwindigkeit und überholte mehrere Fahrzeuge links und rechts. Eine 30-jährige Fahrerin eines Peugeot befand sich zu diesem Zeitpunkt selbst im Überholvorgang auf der linken Spur und bemerkte den schnell nähernden Audi und wollte diesem Platz machen. Der Audi versuchte jedoch, den Peugeot rechts zu überholen und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß geriet der Audi zunächst gegen die rechtsseitige und später gegen die linksseitige Schutzplanke, wo er zum Stehen kam. Das Fahrzeug der 30-Jährigen geriet ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch Trümmerteile beschädigt. Der Fahrer des Audi verließ sodann sein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug und flüchtete vom Tatort. Später konnte ein 22-Jähriger angetroffen werden, der angab der Fahrzeugführer gewesen zu sein. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Fahrereigenschaft aufgenommen.

Die 30-jährige Fahrerin des Peugeot und ihr 34-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und der Leitplanke liegt im unteren sechsstelligen Bereich.

Zur Unfallaufnahme musste die BAB 3 im betroffenen Bereich von 22:00 Uhr bis 23:00 Uhr voll gesperrt werden. Zur Absuche der Unfallstelle wurde zudem ein Hubschrauber eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell