POL-F: 260201 - 0135 Frankfurt-Praunheim: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(bo) Die Polizei Frankfurt sucht seit den gestrigen späten Abendstunden (31. Januar 2026) die 84-jährige Seniorin Vincenza L. im Bereich Frankfurt / Praunheim. Die Vermisste wurde zuletzt am 31.01.2026 im Pflegeheim Praunheim, Alt Praunheim 48 in 60488 Frankfurt am Main gesehen. Vincenza L. ist dement, orientierungslos und somit auf Hilfe angewiesen, ist jedoch gut zu Fuß unterwegs.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- weiblich, klein, schmächtige Statur, kurze, graue Haare, vermutlich bekleidet mit einer grauen Strickjacke, spricht ausschließlich italienisch.

Wer Hinweise zu Ihrem Aufenthaltsort geben kann, wendet sich bitte umgehend an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 069/755-53100, an das 14. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755-11400 oder an jede andere Polizeidienststelle.

