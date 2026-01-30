Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260130 - 0132 Frankfurt-Bornheim: Tödlicher Verkehrsunfall - Bezug zur Meldung Nr. 0112

(bo) Bereits am Montagabend (26. Januar 2026) wurde ein 58-jähriger Fußgänger beim Überqueren einer Fußgängerampel der Friedberger Landstraße in Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Bodenweg" um 23.32 Uhr von einem Auto erfasst. Durch den frontalen Aufprall mit dem Cupra wurde der Fußgänger schwer verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde dabei leicht verletzt.

Der 32-jährige Fahrer befuhr die Friedberger Landstraße stadtauswärts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Nach aktuellen Erkenntnissen bestehen Hinweise für ein stattgefundenes, verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit der Beteiligung eines bisher unbekannten Fahrzeuges.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder den möglichen beteiligten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der zuständigen Polizeidienststelle unter der Rufnummer 069 / 755 - 53110 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

