PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260130 - 0132 Frankfurt-Bornheim: Tödlicher Verkehrsunfall - Bezug zur Meldung Nr. 0112

Frankfurt (ots)

(bo) Bereits am Montagabend (26. Januar 2026) wurde ein 58-jähriger Fußgänger beim Überqueren einer Fußgängerampel der Friedberger Landstraße in Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Bodenweg" um 23.32 Uhr von einem Auto erfasst. Durch den frontalen Aufprall mit dem Cupra wurde der Fußgänger schwer verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde dabei leicht verletzt.

Der 32-jährige Fahrer befuhr die Friedberger Landstraße stadtauswärts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Nach aktuellen Erkenntnissen bestehen Hinweise für ein stattgefundenes, verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit der Beteiligung eines bisher unbekannten Fahrzeuges.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder den möglichen beteiligten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der zuständigen Polizeidienststelle unter der Rufnummer 069 / 755 - 53110 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 14:25

    POL-F: 260130 - 0131 Frankfurt/ Thüringen - Uhlstädt - Kirchhasel: Vermisste Person

    Frankfurt (ots) - (ki) Seit dem Donnerstagabend (29. Januar 2026) ist die 15-jährige Lea Sophie Zoch aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Uhlstädt-Kirchhasel abgängig. Das Mädchen kann wie folgt beschrieben werden: ca. 165 cm groß, schlank, schulterlange blonde/ dunkelblonde Haare, bekleidet mit blau- grauer Jeans, weißer Winterjacke, schwarzen Stiefeln. ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 13:34

    POL-F: 260130 - 0130 Frankfurt / Main-Kinzig-Kreis: Vermisste Person

    Frankfurt (ots) - (di) Wo ist Marcel Rene Klein aus Hasselroth? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 21-Jährigen. Herr Klein ist etwa 1,81 Meter groß, hat eine schlanke Statur und kurze dunkelblonde Haare. Der Vermisste wurde zuletzt am Freitag, 9. Januar, im Bereich der Schulstraße gesehen. Seitdem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren