(di) Wo ist Marcel Rene Klein aus Hasselroth? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 21-Jährigen.

Herr Klein ist etwa 1,81 Meter groß, hat eine schlanke Statur und kurze dunkelblonde Haare. Der Vermisste wurde zuletzt am Freitag, 9. Januar, im Bereich der Schulstraße gesehen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthaltes. Es ist nicht bekannt, welche Kleidung Herr Klein zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug.

Es liegen Hinweise vor, dass sich der Gesuchte in Frankfurt aufhalten könnte.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass sich Herr Klein in einer hilflosen Lage befindet und medizinische Hilfe benötigt. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Marcel Rene Klein geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 / 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Zwei Bilder des Vermissten sind der ursprünglichen Meldung des Polizeipräsidiums Süosthessen beigefügt: www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6207404

