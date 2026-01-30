Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260130 - 0128 Frankfurt - Bockenheim: Müllcontainer abgebrannt - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(di) Gestern (29. Januar 2026) brannte gegen 12:35 Uhr in der Rödelheimer Straße ein Müllgroßbehälter. Feuerwehr und Polizei waren schnell zur Stelle und löschten den Brand. Die Gefahr eines Übergreifens auf Gebäude oder andere Objekte bestand nicht. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer vorsätzlichen Tat aufgenommen und bittet um Hinweise. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch beim zuständigen Kommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51599 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell