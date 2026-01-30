Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260130 - 0126 Frankfurt - Innenstadt: Diverse Demonstrationen im Stadtgebiet am 31. Januar 2026

Frankfurt (ots)

(rü) Am Samstag (31. Januar 2026) finden im Frankfurter Stadtgebiet mehrere Demonstrationen statt. In diesem Zusammenhang wird es zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen. Die drei größten angezeigten Versammlungen werden im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr stattfinden.

Zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr wird ein Aufzug mit Bezug zur politischen Situation in Syrien stattfinden. Die Teilnehmenden werden sich am Kaisertor sammeln und dann über die Untermainbrücke zum Diesterwegplatz laufen, wo auch die Abschlusskundgebung stattfinden wird.

Zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr wird ein Aufzug mit Bezug zur politischen Situation im Iran stattfinden. Der Aufzug wird sich auf dem Rathenauplatz sammeln und in Richtung Römerberg laufen, wo die Abschlusskundgebung stattfinden wird.

Zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr wird ein Aufzug mit Bezug zum Nahostkonflikt stattfinden. Der Aufzug beginnt auf der Zeil und wird sich von dort aus über die angrenzenden Straßen in Richtung Paulsplatz und von dort wieder in Richtung Brockhausbrunnen bewegen, wo auch die Abschlusskundgebung stattfinden wird.

Aufgrund der angezeigten Demonstrationen rät die Frankfurter Polizei, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Die Frankfurter Polizei möchte dem Informationsinteresse der Medienschaffenden am Einsatztag wie gewohnt entsprechen und wird deshalb eine Medienbetreuung vor Ort gewährleisten. Der genaue Standort des mobilen Presseteams sowie Informationen zum Einsatzverlauf werden am Einsatztag über den bekannten X-Account @Polizei_Ffm (vormals Twitter) der Polizei Frankfurt sowie den WhatsApp-Kanal der Frankfurter Polizei und auf Instagram bekanntgegeben.

Darüber hinaus wird für die Dauer des Einsatzes eine Pressehotline geschaltet. Diese ist unter der Rufnummer 069 / 755 - 82555 für Medienvertreterinnen und -vertreter zu erreichen.

