Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260129 - 0123 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Polizei nimmt mutmaßliche Dealer fest

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Mittwoch (28. Januar 2026) gelang es Polizeibeamten zwei Dealer festzunehmen.

Im Rahmen von Kontrollmaßnahmen rund um das Bahnhofsviertel geriet ein Tatverdächtiger ins Visier der Ermittler, da dieser einem Mann Haschisch zum Kauf anbot. Was der Dealer nicht wusste, dass er seine Ware einem Polizisten angeboten hatte.

Die eingesetzten Polizeikräfte nahmen den Mann gegen fest, durchsuchten diesen und stellten circa 13g Haschisch, Bargeld und ein Mobiltelefon sicher. Weiter bestand für den Festgenommenen eine Aufenthaltsverbotsverfügung für das Bahnhofsviertel. Eine Polizeistreife brachte den Mann sodann in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung. Nach vielen weiteren Kontrollen beobachteten die Polizistinnen und Polizisten ein Verkaufsgespräch eines Dealers in der Niddastraße. Nach erfolgter Kontrolle fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Mannes circa 60g Ecstasy und circa 55g Marihuana. Bei einer daraufhin durchgeführten Wohnungsdurchsuchung fanden die eingesetzten Kräfte unter anderem weiteres Ecstasy und 28 Smartphones. Die Gegenstände stellten die Ordnungshüter sicher und fertigten eine Strafanzeige gegen den Mann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell