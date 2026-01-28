PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260128 - 0121 Frankfurt: Weitere Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 0024

Frankfurt (ots)

(di) Die seit dem 3. Januar 2026 Vermisste 15-Jährige konnte gestern Abend (27. Januar 2026) wohlbehalten angetroffen werden. Auch diese Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

