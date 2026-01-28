Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260128 - 0118 Frankfurt - Rödelheim: Trickbetrüger schlagen mit der Masche des Schockanrufs zu - Zeugenaufruf

(yi) Am gestrigen Dienstag (27. Januar 2026) kam es zu einem Trickbetrug, bei dem eine 84-Jährige bislang Unbekannten zum Opfer fiel. Die Polizei sucht Zeugen.

Demnach sei die Geschädigte gegen 15:20 Uhr telefonisch von einem angeblichen Staatsanwalt auf ihrem Festnetzanschluss angerufen worden. Der angebliche Staatsanwalt gaukelte der 84-Jährigen vor, dass ihr Enkelkind einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und dass dieses einer anstehenden Haft durch Hinterlegung einer Kaution entgehen könne. Die Geschädigte gab sodann an, dass sie kein Bargeld besitze. Auf die Aussage hin erwiderte der falsche Staatsanwalt, dass Wertgegenstände ebenfalls akzeptiert werden würden.

Daraufhin suchte die 84-Jährige ihre Goldbestände, welche sich Schätzungen zufolge auf circa 50.000 Euro belaufen, zusammen und übergab diese am vereinbarten Übergabeort am Rödelheimer Bahnweg 27-29 einem angeblichen zuständigen Sachbearbeiter. Der Abholer entfernte sich anschließend mit der übergebenen beigefarbenen Ledertasche samt Inhalt in unbekannte Richtung.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 30 - 35 Jahre alt; trug graue Kleidung, ein weißes T-Shirt und führte einen schwarz-grauen Rucksack mit sich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 52499 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

