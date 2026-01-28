Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260128 - 0116 Frankfurt - Landkreis Offenbach: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zu Nr. 251229 - 1345
Frankfurt (ots)
(di) Der vermisste 24-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung vom 29.12.2024 nach ihm wird daher zurückgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm
Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell