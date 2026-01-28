Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260128 - 0116 Frankfurt - Landkreis Offenbach: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zu Nr. 251229 - 1345

Frankfurt (ots)

(di) Der vermisste 24-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung vom 29.12.2024 nach ihm wird daher zurückgenommen.

