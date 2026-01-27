PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260127 - 0113 Frankfurt - Bahnhofsviertel/ Innenstadt: Versammlung und Aufzug zur Lage der kurdischen Bevölkerung in Syrien und im Iran

Frankfurt (ots)

(ki) Am Abend des 26. Januar 2026 begleitete die Frankfurter Polizei eine bei der Versammlungsbehörde angezeigte Versammlung mit anschließendem Aufzug mit dem Themenschwerpunkt rund um die Geschehnisse in Syrien und im Iran.

Während des Aufzuges kam es vereinzelt zu verbotenen Ausrufen. Die Polizeikräfte sicherten Videomaterial und fertigten Strafanzeigen.

Gegen 18:00 Uhr versammelten sich etwa 100 Personen am Kaisersack. Gegen 18:50 Uhr wuchs die Menge auf etwa 500 Menschen an und setzte sich in Richtung Opernplatz in Bewegung. In der Spitze beteiligten sich 1.100 Personen an dem grundsätzlich friedlichen Aufzug.

Um 20:55 Uhr wurde Versammlung am Opernplatz durch den Anmelder beendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 09:34

    POL-F: 260127 - 0112 Frankfurt - Bornheim: Tödlicher Verkehrsunfall

    Frankfurt (ots) - (ha) In der gestrigen Montagnacht (26. Januar 2026) kam es auf der Friedberger Landstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Hierbei trug der Fußgänger so schwere Verletzungen davon, dass er noch vor Ort verstarb. Nach aktuellen Erkenntnissen wollte der 58-jährige Fußgänger gegen 23:35 Uhr die Friedberger ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 13:38

    POL-F: 260126 - 0110 Frankfurt - Praunheim/ Rodenbach: Junge Einbrecherinnen festgenommen

    Frankfurt (ots) - (ki) Am Freitag (23. Januar 2026) nahmen Zivilfahnder drei Einbrecherinnen im Alter von 12 und 16 Jahren fest. Bei der Durchsuchung konnte zudem Schmuck aus einem vorangegangenen Einbruch sichergestellt werden. Tags zuvor, am Donnerstag, den 22. Januar 2026, stellten zivile Polizisten den Unterschlupf einer dreiköpfigen Diebesbande im Umland ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren