Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260127 - 0113 Frankfurt - Bahnhofsviertel/ Innenstadt: Versammlung und Aufzug zur Lage der kurdischen Bevölkerung in Syrien und im Iran

Frankfurt (ots)

(ki) Am Abend des 26. Januar 2026 begleitete die Frankfurter Polizei eine bei der Versammlungsbehörde angezeigte Versammlung mit anschließendem Aufzug mit dem Themenschwerpunkt rund um die Geschehnisse in Syrien und im Iran.

Während des Aufzuges kam es vereinzelt zu verbotenen Ausrufen. Die Polizeikräfte sicherten Videomaterial und fertigten Strafanzeigen.

Gegen 18:00 Uhr versammelten sich etwa 100 Personen am Kaisersack. Gegen 18:50 Uhr wuchs die Menge auf etwa 500 Menschen an und setzte sich in Richtung Opernplatz in Bewegung. In der Spitze beteiligten sich 1.100 Personen an dem grundsätzlich friedlichen Aufzug.

Um 20:55 Uhr wurde Versammlung am Opernplatz durch den Anmelder beendet.

