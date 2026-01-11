PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfall im Begegnungsverkehr

Linz (ots)

Am Samstagmorgen kam es gegen 09:15 Uhr zu einem Unfall auf der L 251 zwischen Linz und St. Katharinen. Auch aufgrund der winterlichen Witterung war die Fahrspur auf der Straße verengt, so dass es zu einem sog. Spiegelunfall zwischen einem bergauffahrenden grauen Mazda und einem entgegenkommenden weißen PKW kam. Während die Fahrerin des Mazda den Unfall meldete fuhr der weiße PKW weiter Richtung Linz. Der Schaden an dem Mazda liegt im unteren dreistelligen Eurobereich. Hinweise zu dem weißen PKW werden unter 02644-9430 oder pilinz@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 07:15

    POL-PDNR: Graffiti an Fassade der Feuerwehr Linz

    Linz (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden Mauerteile und die Fassade der Freiwilligen Feuerwehr in Linz mit Graffiti besprüht. Unbekannte Täter sprühten das Wort "Baummörder" in schwarzer bzw. roter Farbe auf. Zur Höhe des entstandenen Schadens können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich unter 02644 9430 oder pilinz@polizei.rlp.de bei der ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 06:41

    POL-PDNR: Pressemeldung der Polizei Neuwied

    Neuwied (ots) - Neuwied - Trunkenheitsfahrt mit nicht versichertem E-Scooter Am 09.01.2026 gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Neuwied einen an der Dienststelle vorbeifahrenden E-Scooter. An dem Roller war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Roller nicht versichert ist. Außerdem stand der 36jährige Neuwieder unter Alkoholeinfluss, sodass ihm eine ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 18:53

    POL-PDNR: Besonders schwerer Fall aus Zigarettenautomat

    Neustadt (Wied) (ots) - Am Samstag kam es im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 05:00 Uhr zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem Zigarettenautomaten in Neustadt (Wied) Ortsteil Hombach, Rengsdorfer Straße. Durch unbekannte Täter wurde der Verschluss des Zigarettenautomaten aufgeschnitten und Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Sachverhalt und zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren