Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfall im Begegnungsverkehr

Linz (ots)

Am Samstagmorgen kam es gegen 09:15 Uhr zu einem Unfall auf der L 251 zwischen Linz und St. Katharinen. Auch aufgrund der winterlichen Witterung war die Fahrspur auf der Straße verengt, so dass es zu einem sog. Spiegelunfall zwischen einem bergauffahrenden grauen Mazda und einem entgegenkommenden weißen PKW kam. Während die Fahrerin des Mazda den Unfall meldete fuhr der weiße PKW weiter Richtung Linz. Der Schaden an dem Mazda liegt im unteren dreistelligen Eurobereich. Hinweise zu dem weißen PKW werden unter 02644-9430 oder pilinz@polizei.rlp.de erbeten.

