PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Graffiti an Fassade der Feuerwehr Linz

Linz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden Mauerteile und die Fassade der Freiwilligen Feuerwehr in Linz mit Graffiti besprüht. Unbekannte Täter sprühten das Wort "Baummörder" in schwarzer bzw. roter Farbe auf. Zur Höhe des entstandenen Schadens können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich unter 02644 9430 oder pilinz@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Linz zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 06:41

    POL-PDNR: Pressemeldung der Polizei Neuwied

    Neuwied (ots) - Neuwied - Trunkenheitsfahrt mit nicht versichertem E-Scooter Am 09.01.2026 gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Neuwied einen an der Dienststelle vorbeifahrenden E-Scooter. An dem Roller war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Roller nicht versichert ist. Außerdem stand der 36jährige Neuwieder unter Alkoholeinfluss, sodass ihm eine ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 18:53

    POL-PDNR: Besonders schwerer Fall aus Zigarettenautomat

    Neustadt (Wied) (ots) - Am Samstag kam es im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 05:00 Uhr zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem Zigarettenautomaten in Neustadt (Wied) Ortsteil Hombach, Rengsdorfer Straße. Durch unbekannte Täter wurde der Verschluss des Zigarettenautomaten aufgeschnitten und Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Sachverhalt und zu ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 18:51

    POL-PDNR: Körperverletzung zum Nachteil eines 14-jährigen Jugendlichen

    Dierdorf (ots) - Am Freitag, 09.01.2026, kam es gegen 12:50 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 14-jährigen Jugendlichen. Der Jugendliche befand sich im Bereich vor der katholischen Kirche in Dierdorf und telefonierte, als er unvermittelt von zwei jungen Männern angegriffen und mehrfach auf den Kopf und ins Gesicht geschlagen wurde. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren