PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizei Neuwied

Neuwied (ots)

Neuwied - Trunkenheitsfahrt mit nicht versichertem E-Scooter

Am 09.01.2026 gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Neuwied einen an der Dienststelle vorbeifahrenden E-Scooter. An dem Roller war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Roller nicht versichert ist. Außerdem stand der 36jährige Neuwieder unter Alkoholeinfluss, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Neuwied - Verkehrsunfall unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am 10.01.2026 gegen 02.10 Uhr beabsichtigte eine Streife der Polizei Neuwied einen Pkw in der Straße "Auf Sternsholl" zu kontrollieren. Hierzu gaben die Beamten Anhaltesignale. Als der Fahrzeugführer daraufhin anhielt kam er dabei von der Fahrbahn ab und überrollte eine Hecke. Bei der anschließenden Kontrolle wurde der Grund dafür festgestellt: Der 33jährige Fahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein konnte jedoch nicht sichergestellt werden - der Mann hat keinen. Er muss sich nun mehreren Strafverfahren stellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied/Rhein
PHK Bleidt

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 10.01.2026 – 18:53

    POL-PDNR: Besonders schwerer Fall aus Zigarettenautomat

    Neustadt (Wied) (ots) - Am Samstag kam es im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 05:00 Uhr zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem Zigarettenautomaten in Neustadt (Wied) Ortsteil Hombach, Rengsdorfer Straße. Durch unbekannte Täter wurde der Verschluss des Zigarettenautomaten aufgeschnitten und Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Sachverhalt und zu ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 18:51

    POL-PDNR: Körperverletzung zum Nachteil eines 14-jährigen Jugendlichen

    Dierdorf (ots) - Am Freitag, 09.01.2026, kam es gegen 12:50 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 14-jährigen Jugendlichen. Der Jugendliche befand sich im Bereich vor der katholischen Kirche in Dierdorf und telefonierte, als er unvermittelt von zwei jungen Männern angegriffen und mehrfach auf den Kopf und ins Gesicht geschlagen wurde. Anschließend ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 18:50

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Krunkel (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 09.01.2026, 21:30 Uhr bis Samstag, 10.01.2026, 06:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Finkentalweg in Krunkel. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam vermutlich auf schnee- und eisglatter Fahrbahn ins Rutschen, beschädigte die Mauer eines dortigen Anwesens und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren