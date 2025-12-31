Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Kleinbrand an Restmülltonne am Morgen des 31.12.2025

Rhede (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 7:25 Uhr, kam es in Rhede, Im Timphauk, zu einem Brand im Bereich einer Restmülltonne an der Hausseite Nr. 8. Aus bislang ungeklärter Ursache griff das Feuer auf die angrenzende Hecke über.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand Sachschaden am Wohnhaus; verletzt wurde dabei niemand. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar, dürfte aber nach ersten Einschätzungen eher gering ausfallen. Aufgrund des Feuers kam es zunächst zu einer starken Rauchentwicklung.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

