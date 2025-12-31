PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Kleinbrand an Restmülltonne am Morgen des 31.12.2025

Rhede (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 7:25 Uhr, kam es in Rhede, Im Timphauk, zu einem Brand im Bereich einer Restmülltonne an der Hausseite Nr. 8. Aus bislang ungeklärter Ursache griff das Feuer auf die angrenzende Hecke über.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand Sachschaden am Wohnhaus; verletzt wurde dabei niemand. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar, dürfte aber nach ersten Einschätzungen eher gering ausfallen. Aufgrund des Feuers kam es zunächst zu einer starken Rauchentwicklung.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 31.12.2025 – 09:03

    POL-EL: Lingen - Einbruch in leerstehendes Ladenlokal

    Lingen (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 16. Dezember 2025, 11:00 Uhr, und Dienstag, 30. Dezember 2025, 11:00 Uhr, kam es in der Adolfstraße in Lingen zu einem Einbruch in ein leerstehendes Ladenlokal. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu dem Objekt. Aus dem Inneren wurde u.a. ein Arbeitsgerät entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 09:03

    POL-EL: Haren - Sachbeschädigung und Einbruchsversuch an Blumengeschäft

    Haren (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 29. Dezember 2025, 11:30 Uhr, und Dienstag, 30. Dezember 2025, 10:30 Uhr, kam es in der Maximilianstraße in Haren zu einer Sachbeschädigung sowie einem versuchten Einbruch in ein Blumengeschäft. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger u.a. die äußere Scheibe des Geschäfts. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren