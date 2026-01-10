PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Krunkel (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 09.01.2026, 21:30 Uhr bis Samstag, 10.01.2026, 06:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Finkentalweg in Krunkel. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam vermutlich auf schnee- und eisglatter Fahrbahn ins Rutschen, beschädigte die Mauer eines dortigen Anwesens und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Unfallverursacher der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

  • 10.01.2026 – 10:48

    POL-PDNR: Diebstahl von Grabschmuck

    Dierdorf (ots) - Im Zeitraum vom 07.01.2026, 14:00 Uhr, bis zum 09.01.2026, 14:15 Uhr, kam es auf dem Friedhof in der Hachenburger Straße in 56269 Dierdorf zum Diebstahl einer Grablaterne. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 02:40

    POL-PDNR: Buchholz (Westerwald) - Verkehrsunfallflucht

    Straßenhaus (ots) - Am 09.01.2026, zwischen 19:45 Uhr und Mitternacht, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Heckenstraße in 53567 Buchholz (Westerwald). Das bislang unbekannte, flüchtige Fahrzeug touchierte den bisherigen Ermittlungen zufolge einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW. Infolge des Verkehrsunfallgeschehens dürfte das flüchtige Fahrzeug eine Beschädigung im vorderen, rechten ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 12:28

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Unkel

    Unkel (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 06.01.2026, 20:30 Uhr, bis Mittwoch, 07.01.2026, 16:30 Uhr, kam es in der Ortslage Unkel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der beschädigte Pkw ...

    mehr
