Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Krunkel (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 09.01.2026, 21:30 Uhr bis Samstag, 10.01.2026, 06:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Finkentalweg in Krunkel. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam vermutlich auf schnee- und eisglatter Fahrbahn ins Rutschen, beschädigte die Mauer eines dortigen Anwesens und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Unfallverursacher der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden

