POL-PDNR: Diebstahl von Grabschmuck

Dierdorf (ots)

Im Zeitraum vom 07.01.2026, 14:00 Uhr, bis zum 09.01.2026, 14:15 Uhr, kam es auf dem Friedhof in der Hachenburger Straße in 56269 Dierdorf zum Diebstahl einer Grablaterne.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

