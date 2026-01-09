Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Neitersen (ots)
Am Donnerstag, 08.01.2026, gegen 20.00 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Neitersen, Rheinstraße, einen Pkw-Fahrer feststellen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den 53-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
