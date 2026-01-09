POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neuwied (ots) - Wie die Brandermittler der Kriminalinspektion Neuwied heute bestätigen, handelt es sich bei dem Brand, der sich in einer leerstehenden ehemaligen Gaststätte in Neuwied-Niederbieber, Aubachstraße, in der Silvesternacht ereignete, um eine schwere Brandstiftung. Daher werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden, wenn sie Angaben zu besonderen ...

mehr