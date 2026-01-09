PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Etzbach (ots)

Bereits am Dienstag, 06.01.2026, ereignete sich zwischen 11.00 Uhr und 12.30 Uhr in Etzbach ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Kampstraße mit einem Zaun. Dieser wurde hierbei beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

