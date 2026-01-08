PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Schwere Brandstiftung in der Sylvesternacht - Polizei sucht Zeugen

Neuwied (ots)

Wie die Brandermittler der Kriminalinspektion Neuwied heute bestätigen, handelt es sich bei dem Brand, der sich in einer leerstehenden ehemaligen Gaststätte in Neuwied-Niederbieber, Aubachstraße, in der Silvesternacht ereignete, um eine schwere Brandstiftung. Daher werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden, wenn sie Angaben zu besonderen Vorkommnissen oder Vorfällen in der Silvesternacht, insbesondere in der Zeit zwischen 22:00 Uhr des 31.12.2025 bis zur Jahreswende machen können. Die Polizei interessiert vor allem, ob Personen in Gebäudenähe beobachtet wurden, die sich auffällig verhalten oder sogar Zutritt verschafft haben könnten. Zwar kamen keine Menschen unmittelbar zu Schaden, jedoch entstand ein Sachschaden im 5 bis 6-stelligen Bereich. Hinweise an die Kriminalinspektion Neuwied per e Mail an: kineuwied@polizei.rlp.de oder unter Telefon: 02631-878-0.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

