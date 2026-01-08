PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in ein Geschäft

Olsberg (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 06.01.2026, 18:05 Uhr bis 07.01.2026, 8:07 Uhr in ein Geschäft in der Ruhrstraße ein. Am Hintereingang des Geschäftes konnten Einbruchsspuren festgestellt werden. Ob der oder die Täter tatsächlich auch im Objekt gewesen sind, ist bislang unklar. Nach erster Einschätzung soll nichts entwendet worden sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

