POL-HSK: Autofahrer schlug Fahrradfahrer gegen die Brust

Arnsberg-Neheim (ots)

Am 05.01.2026 kam es um 11:23 Uhr im Straßenverkehr zu einem körperlichen Übergriff in der Apothekerstraße in Arnsberg-Neheim. Vorausgegangen war eine Verkehrssituation, in welcher ein 33-jähriger Pedelec-Fahrer nach eigenen Angaben entgegen der Einbahnstraße an abgestellten Fahrzeugen vorbeifuhr und der Gegenverkehr dadurch zum Warten gezwungen war. Dies verärgerte einen entgegenkommenden Peugeot Fahrer offenbar so stark, dass dieser dem 33-jährigen Arnsberger mit der Faust gegen die Brust schlug. Der Autofahrer flüchtete daraufhin. Die Personalien des Autofahrers sind bislang noch nicht bekannt. Er wird wie folgt beschrieben: - Kurze graue Haare - Männlich - Ende 40 - Leichte Fehlstellung im Blick - Grüne Jacke

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

