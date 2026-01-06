Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Personalräume des Krankenhauses

Winterberg (ots)

Zwischen dem 02.01.2026 und 03.01.2026 brachen bislang unbekannte Täter zwei Türschlösser von Personalräumen des Krankenhauses in der Franziskusstraße auf. Der oder die Täter durchsuchten Personalräume und einen Technikraum. Nach erster Einschätzung ist nichts entwendet worden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 in Verbindung zu setzen.

