Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Täter nach Kabeldiebstahl in Alt-Arnsberg gefasst

Arnsberg (ots)

Der Betreiber einer Baustelle in der Straße An der Schlacht in Alt-Arnsberg beobachtete am 04.01.2026 um 23:55 Uhr auf Live-Aufnahmen seiner Überwachungskameras einen Mann, der dort Kabel entwendete. Der Geschädigte rief die Polizei und gab die Personenbeschreibung durch. Polizeibeamte bemerkten in der Nähe der Baustelle einen Mann, der ein Fahrrad in Richtung Uferstraße schob. Auf dem Fahrrad befand sich ein langes Kabel. Als der Verdächtige die Polizei bemerkte, versuchte er wegzulaufen. Er konnte eingeholt und gestellt werden. Der 57-jährige Tatverdächtige hatte ein zehn bis 15 Meter langes Starkstromkabel und einen Bolzenschneider dabei. Der Arnsberger gab zu, mit dem Bolzenschneider zwei Bauzäune durchgeschnitten und sich so Zutritt zum Gelände der Baustelle verschafft zu haben. Dort habe er die Kabel abgetrennt. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

