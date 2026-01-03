Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus

Olsberg (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 29.12.2025, 15:00 Uhr bis 02.01.2026, 19:00 Uhr in ein Einfamilienhaus am Meisenweg ein. Sie drangen gewaltsam durch das Küchenfenster in das leerstehende Haus ein. Im Haus wurden einige Räume durchsucht. Ob die Einbrecher Beute machten, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell