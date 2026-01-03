PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Arnsberg-Neheim (ots)

In der Zeit vom 01.01.2026, 02:00 Uhr, bis 02.01.2026, 15:30 Uhr versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Franz-Stock-Straße einzubrechen. Dazu kletterten sie auf den Balkon der Wohnung im ersten Obergeschoss und versuchten hier ein Fenster gewaltsam zu öffnen. Die Täter gelangten nicht in die Wohnung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

