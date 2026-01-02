Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schlägerei vor einer Diskothek in der Marktstraße Hüsten

Arnsberg (ots)

In einer Diskothek in der Hüstener Marktstraße kam es am 01.01.2026 gegen 03:30 Uhr zu einem Streit. Die Streitenden verabredeten sich, vor dem Gebäude die Angelegenheit zu klären. Dort gingen acht junge Männer auf einen 26-jährigen Syrer los. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen schlugen auf ihn ein und verletzten ihn leicht. Sie werden wie folgt beschrieben: - Alle augenscheinlich 20-25 Jahre alt - Südländisches Aussehen - dunkle Oberbekleidung, eine Person mit "Jeansjacke" - Dunkle Jeans - Der Haupttäter trug eine Brille

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache Arnsberg unter 02932-90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell