PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schlägerei vor einer Diskothek in der Marktstraße Hüsten

Arnsberg (ots)

In einer Diskothek in der Hüstener Marktstraße kam es am 01.01.2026 gegen 03:30 Uhr zu einem Streit. Die Streitenden verabredeten sich, vor dem Gebäude die Angelegenheit zu klären. Dort gingen acht junge Männer auf einen 26-jährigen Syrer los. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen schlugen auf ihn ein und verletzten ihn leicht. Sie werden wie folgt beschrieben: - Alle augenscheinlich 20-25 Jahre alt - Südländisches Aussehen - dunkle Oberbekleidung, eine Person mit "Jeansjacke" - Dunkle Jeans - Der Haupttäter trug eine Brille

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache Arnsberg unter 02932-90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 10:24

    POL-HSK: Zigarettenautomat von Hauswand gesprengt

    Arnsberg-Neheim (ots) - Am 01.01.2026, gegen 06:08 Uhr, sprengten unbekannte Täter in Neheim in der Möhnestraße mit Feuerwerkskörpern einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand. Der Automat wurde dabei zum Teil aus der Verankerung gerissen. Er wurde durch die Explosion nicht geöffnet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 08:50

    POL-HSK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Marsberg-Bredelar (ots) - Am 31.12.2025, gegen 18:00 Uhr befuhr ein 38jähriger Marsberger die Sauerland Straße in Bredelar. Nach eigener Aussage wurde er durch einen Telefonanruf abgelenkt und kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Fahrbahnrand stieß er gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 07:53

    POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus

    Brilon (ots) - Unbekannte Täter drangen an Silvester zwischen 18:00 und 21:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Ratmerstein ein. An der Gebäuderückseite verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Haus und durchsuchten alle Räume. Ob die Einbrecher Beute machten, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren