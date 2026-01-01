PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zigarettenautomat von Hauswand gesprengt

Arnsberg-Neheim (ots)

Am 01.01.2026, gegen 06:08 Uhr, sprengten unbekannte Täter in Neheim in der Möhnestraße mit Feuerwerkskörpern einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand. Der Automat wurde dabei zum Teil aus der Verankerung gerissen. Er wurde durch die Explosion nicht geöffnet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

