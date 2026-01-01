Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Zigarettenautomat von Hauswand gesprengt
Arnsberg-Neheim (ots)
Am 01.01.2026, gegen 06:08 Uhr, sprengten unbekannte Täter in Neheim in der Möhnestraße mit Feuerwerkskörpern einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand. Der Automat wurde dabei zum Teil aus der Verankerung gerissen. Er wurde durch die Explosion nicht geöffnet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
