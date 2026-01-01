POL-HSK: Zigarettenautomat von Hauswand gesprengt

Marsberg-Bredelar (ots) - Am 31.12.2025, gegen 18:00 Uhr befuhr ein 38jähriger Marsberger die Sauerland Straße in Bredelar. Nach eigener Aussage wurde er durch einen Telefonanruf abgelenkt und kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Fahrbahnrand stieß er gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein ...

