Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in der Silvesternacht in Neheim

Arnsberg-Neheim (ots)

In der Silvesternacht kam es gegen 00:30 Uhr in der Straße Litauenring in Arnsberg-Neheim zu einer gefährlichen Körperverletzung durch Pfefferspray. Zwei Männer aus Neheim und eine Frau aus Schwelm im Alter von 32- 33 Jahren gerieten mit drei Männern aus Neheim im Alter von 29- 39 Jahren in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf wurden die beiden 33-jährigen Neheimer und die 32-jährige Schwelmerin mit Pfefferspray angegriffen und verletzt. Wer letztendlich das Pfefferspray gegen die Geschädigten einsetzte, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

