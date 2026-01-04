Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Olsberg (ots)

Auf der K15 kam es gestern Nachmittag gegen 14:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 32jähriger Mann aus Gütersloh befuhr mit seinem BMW die Straße Langer Berg von Olsberg in Richtung Altenbüren. In einer Rechtskurve verlor er auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß im Gegenverkehr frontal mit dem Suzuki einer 55jährigen Olsbergerin zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich der Mann und seine Beifahrerin leicht. Die Olsbergerin wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle waren neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr und ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei eingesetzt. Aus dem Auto der Frau entwischte nach dem Unfall ein schwarzer Border-Colly Mischling mit blauem Geschirr. Der Hund konnte noch nicht wieder eingefangen werden. Personen, die den freilaufenden Hund gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

