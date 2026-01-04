PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Olsberg (ots)

Auf der K15 kam es gestern Nachmittag gegen 14:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 32jähriger Mann aus Gütersloh befuhr mit seinem BMW die Straße Langer Berg von Olsberg in Richtung Altenbüren. In einer Rechtskurve verlor er auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß im Gegenverkehr frontal mit dem Suzuki einer 55jährigen Olsbergerin zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich der Mann und seine Beifahrerin leicht. Die Olsbergerin wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle waren neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr und ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei eingesetzt. Aus dem Auto der Frau entwischte nach dem Unfall ein schwarzer Border-Colly Mischling mit blauem Geschirr. Der Hund konnte noch nicht wieder eingefangen werden. Personen, die den freilaufenden Hund gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 08:28

    POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus

    Olsberg (ots) - Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 29.12.2025, 15:00 Uhr bis 02.01.2026, 19:00 Uhr in ein Einfamilienhaus am Meisenweg ein. Sie drangen gewaltsam durch das Küchenfenster in das leerstehende Haus ein. Im Haus wurden einige Räume durchsucht. Ob die Einbrecher Beute machten, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 08:03

    POL-HSK: versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Arnsberg-Neheim (ots) - In der Zeit vom 01.01.2026, 02:00 Uhr, bis 02.01.2026, 15:30 Uhr versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Franz-Stock-Straße einzubrechen. Dazu kletterten sie auf den Balkon der Wohnung im ersten Obergeschoss und versuchten hier ein Fenster gewaltsam zu öffnen. Die Täter gelangten nicht in die Wohnung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:55

    POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in der Silvesternacht in Neheim

    Arnsberg-Neheim (ots) - In der Silvesternacht kam es gegen 00:30 Uhr in der Straße Litauenring in Arnsberg-Neheim zu einer gefährlichen Körperverletzung durch Pfefferspray. Zwei Männer aus Neheim und eine Frau aus Schwelm im Alter von 32- 33 Jahren gerieten mit drei Männern aus Neheim im Alter von 29- 39 Jahren in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren