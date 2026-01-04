PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus

Meschede-Wehrstapel (ots)

Am 03.01.2026 brachen unbekannte Täter zwischen 10:00 und 15:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Birmecker Weg ein. Sie verschafften sich durch eine Terrassentüre gewaltsam Zugang zu dem leerstehenden Haus und durchsuchten alle Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter keine Beute. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
