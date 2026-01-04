POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus

Olsberg (ots) - Auf der K15 kam es gestern Nachmittag gegen 14:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 32jähriger Mann aus Gütersloh befuhr mit seinem BMW die Straße Langer Berg von Olsberg in Richtung Altenbüren. In einer Rechtskurve verlor er auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß im Gegenverkehr frontal mit dem Suzuki einer 55jährigen Olsbergerin zusammen. Bei dem ...

mehr