Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus
Meschede-Wehrstapel (ots)
Am 03.01.2026 brachen unbekannte Täter zwischen 10:00 und 15:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Birmecker Weg ein. Sie verschafften sich durch eine Terrassentüre gewaltsam Zugang zu dem leerstehenden Haus und durchsuchten alle Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter keine Beute. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden
