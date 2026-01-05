Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Bremke Im Wennetal

Eslohe (ots)

Fünf bislang unbekannte Tatverdächtige lösten am 04.01.2026 um 20:52 Uhr in einer metallverarbeitenden Firma Im Wennetal in Eslohe-Bremke den Einbruchsalarm aus. Sie zerstörten mit einer Zange ein Fenster und verschafften sich dadurch Zugang in das Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie jedoch nichts. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Videoaufnahmen zeigen, dass die Täter mit einem silbernen Mercedes älteren Baujahrs zum Tatort fuhren. Um 20:57 Uhr fuhren die Täter wieder davon.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell