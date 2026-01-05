PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Nuhnestraße

Winterberg (ots)

Am 03.01.2026 um 21:45 Uhr soll es in einer Winterberger Gaststätte zunächst zu einer sexuellen Belästigung und im Nachgang durch dieselben Beteiligten zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen vor dem Lokal auf sechs Beteiligte, von denen ein Mann im Gesicht blutete. Zunächst soll einer der Beteiligten eine Frau in der Lokalität an der Brust angefasst haben. Beim Verlassen der Lokalität soll es dann zu einer Schlägerei zwischen den Beteiligten gekommen sein. Dabei wurde eine Person durch Faustschläge in das Gesicht verletzt. Weiterhin sollen einige der Beteiligten die verletzte Person gegen den Kopf getreten haben. Der Rettungsdienst verbrachte die verletzte Person zur weiteren medizinischen Versorgung in das nächstgelegene Krankenhaus. Alle weiteren Beteiligten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 08:50

    POL-HSK: Einbruch in Bremke Im Wennetal

    Eslohe (ots) - Fünf bislang unbekannte Tatverdächtige lösten am 04.01.2026 um 20:52 Uhr in einer metallverarbeitenden Firma Im Wennetal in Eslohe-Bremke den Einbruchsalarm aus. Sie zerstörten mit einer Zange ein Fenster und verschafften sich dadurch Zugang in das Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie jedoch nichts. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Videoaufnahmen zeigen, dass ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 08:04

    POL-HSK: Täter nach Kabeldiebstahl in Alt-Arnsberg gefasst

    Arnsberg (ots) - Der Betreiber einer Baustelle in der Straße An der Schlacht in Alt-Arnsberg beobachtete am 04.01.2026 um 23:55 Uhr auf Live-Aufnahmen seiner Überwachungskameras einen Mann, der dort Kabel entwendete. Der Geschädigte rief die Polizei und gab die Personenbeschreibung durch. Polizeibeamte bemerkten in der Nähe der Baustelle einen Mann, der ein Fahrrad ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 09:04

    POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus

    Meschede-Wehrstapel (ots) - Am 03.01.2026 brachen unbekannte Täter zwischen 10:00 und 15:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Birmecker Weg ein. Sie verschafften sich durch eine Terrassentüre gewaltsam Zugang zu dem leerstehenden Haus und durchsuchten alle Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter keine Beute. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren