Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Nuhnestraße

Winterberg (ots)

Am 03.01.2026 um 21:45 Uhr soll es in einer Winterberger Gaststätte zunächst zu einer sexuellen Belästigung und im Nachgang durch dieselben Beteiligten zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen vor dem Lokal auf sechs Beteiligte, von denen ein Mann im Gesicht blutete. Zunächst soll einer der Beteiligten eine Frau in der Lokalität an der Brust angefasst haben. Beim Verlassen der Lokalität soll es dann zu einer Schlägerei zwischen den Beteiligten gekommen sein. Dabei wurde eine Person durch Faustschläge in das Gesicht verletzt. Weiterhin sollen einige der Beteiligten die verletzte Person gegen den Kopf getreten haben. Der Rettungsdienst verbrachte die verletzte Person zur weiteren medizinischen Versorgung in das nächstgelegene Krankenhaus. Alle weiteren Beteiligten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell