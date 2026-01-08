Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Spaziergänger wird von Hund gebissen

Winterberg (ots)

Am 07.01.2026 soll ein 73-jähriger Spaziergänger gegen 16:40 Uhr in einem Winterberger Ortsteil von einem Hund angefallen worden sein. Bei dem Hund soll es sich dem Aussehen nach um einen belgischen Schäferhund gehandelt haben. Dieser soll dem 73-Jährigen, welcher über einen Geheweg lief, trotz Leine in das linke Bein gebissen haben. Als die Hundehalterin hinzu kam, soll es zu wechselseitigen Beleidigungen gekommen sein. In der Folge schlug der 73-Jährige der Hundehalterin in das Gesicht. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Hintergründe des Geschehens.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell