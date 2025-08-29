Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kollision zwischen Motorrad und Pkw

Neuss (ots)

Am Freitag (29.08.) kam es gegen 08:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bergheimer Straße in Neuss.

Ein 28-jähriger Dormagener befuhr mit seinem Motorrad die Bergheimer Straße in Richtung Reuschenberg. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der Mann zu überholen und geriet dabei in den Gegenverkehr. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw.

Der 28-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden.

Die 47-jährige alte Pkw-Fahrerin aus Dormagen wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Unfallaufnahme wurde die Bergheimer Straße zwischen Speck und Reuschenberg gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen hat des Verkehrskommissariat 1 übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell